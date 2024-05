Mbappé : Une star du Real Madrid prête à «l’exploser»

Thibault Morlain

Avant de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, Kylian Mbappé pourrait bien se retrouver face à son futur club. Et l’enjeu pourrait être immense. En effet, le PSG et les Merengue pourraient se retrouver en finale de la Ligue des Champions. Forcément, cet affrontement fera énormément parler, mais du côté du Real Madrid, on ne fera aucun cadeau à Mbappé.

C’est le 1er juin prochain que se disputera la finale de la Ligue des Champions. Alors qu’on ne connaît pas encore l’affiche de celle-ci, on pourrait très bien voir le PSG être opposé au Real Madrid. Un choc qui sera forcément particulier pour Kylian Mbappé. En effet, cela pourrait être le dernier match du Français avec le PSG avant son transfert pour le Real Madrid.



Mercato - PSG : «C'est fatigant», le feuilleton Mbappé provoque un coup de gueule ! https://t.co/qRSvdTakol pic.twitter.com/gUuJGz1Nrb — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

« Je vais l’exploser »

Kylian Mbappé pourrait alors se retrouver face à ses futurs coéquipiers, dont Antonio Rüdiger. Mais l’Allemand ne sera aucun cadeau à la star du PSG comme il l’a lâché pour Carré : « Si je joue contre Mbappé en finale de la Ligue des champions, on va le battre. S’il me dribble ? Je vais l’exploser ».

« Mbappé doit encore affronter Dortmund »