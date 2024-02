NBA - Wembanyama : Dans le voyage de rêve des fans français des Spurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

27 Français se sont rendus à San Antonio, aux États-Unis, pour vivre l’expérience de leurs rêves : assister à quatre matches des Spurs de Victor Wembanyama, au plus près de l'action. Ils ont partagé leur aventure avec le 10 Sport. « C'est un rêve éveillé», a témoigné Jean-Patrick Nourricier, le fondateur et président de la Spurs Nation France.

Un large groupe de Français, la Spurs Nation France , s’est déplacé à San Antonio pendant une semaine pour voir les Spurs de Victor Wembanyama de leurs propres yeux. Jean-Patrick Nourricier, le fondateur et président de l'association, et Louis de Kergorlay, un fan de l'équipe, ont raconté ce voyage au 10 Sport .

«Vivre une expérience avec d’autres fans de basket”

«Nous avons organisé un voyage pour rassembler tous les fans français des Spurs afin de voir quatre matchs à San Antonio et un match de G-League à Austin » , a raconté Jean-Patrick Nourricier, l’un des organisateurs. «Nous avons privatisé le parquet des Spurs pour y jouer pendant 1h30. Nous avons pu visiter les fresques de toutes les légendes locales : Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, George Gervin… Nous avons visité de nombreux restaurants, fait des sorties et des balades. C'est un mode de vie que nous aimerions avoir tous les jours.»



«Le but du voyage est avant tout de se retrouver entre fans des Spurs pour ces quatre matchs, pour voir notamment Victor Wembanyama, mais surtout les Spurs» , a ajouté Louis de Kergolay, qui visitait San Antonio pour la première fois. «Aussi, pour vivre une expérience avec d'autres fans de basket. En France, à 2h du matin, on se sent parfois un peu seul devant son écran. Alors, se retrouver à des horaires plus normaux, avec des gens avec qui on peut discuter de basket pendant des heures, c'est incroyable.»

Deux victoires, des matches sur le parquet des Spurs, et un mariage

Le groupe de fans a eu de la chance : il a pu assister à deux victoires pendant son voyage, face aux Portland Trail Blazers, puis face aux Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert. «Le match passe à une vitesse folle quand on est dans la salle. C'est incroyable» , a témoigné Jean-Patrick. « Ce que je retiendrai, c'est l’ambiance électrique» , a complété Louis. «On y est vraiment. Dans les fins de matchs serrées, comme on a pu le vivre face à Minnesota, tout le monde est debout. Même si on peut le ressentir à travers l'écran, c'est incomparable.»



Parmi les autres moments forts du séjour, ils ont notamment pu jouer sur le parquet de la salle des Spurs, le Frost Bank Center. De plus, deux membres du groupe ont célébré leur mariage à San Antonio, sur le bord de la River Walk. «C’était un rêve pour Nicolas et Elodie, et je pense qu’ils garderont ce souvenir à jamais» , a noté Jean-Patrick.

“Un rêve éveillé” voué à se répéter