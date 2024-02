NBA : La date du retour à la compétition de LeBron James est connue

Florian Barré

Sans leur superstar, les Lakers de Los Angeles ont entamé la dernière partie de la saison avec une défaite décevante 128-110 contre les Golden State Warriors ce jeudi. Mais que les fans californiens se rassurent, « selon toute vraisemblance » LeBron James sera de retour dans l'alignement dès vendredi. C’est du moins ce qu’a laissé entendre l’entraîneur des « Purple and Gold », Darvin Ham.

En mission pour atteindre les playoffs, les Los Angeles Lakers (9es à l’Ouest) ont besoin d’un LeBron James en pleine forme et vite. Le quadruple champion de la NBA souffre d’une cheville depuis plusieurs jours et ne pas assurer sa présence sur les parquets de manière quotidienne en ce moment. La franchise californienne compte sur James, 39 ans, pour la stabiliser, mais ce dernier n'a joué que 14 minutes au cours de la dernière semaine et demie, et toutes ces minutes ont eu lieu lors du NBA All-Star Game.

Rebondir avec ou sans LeBron James

Après avoir raté le dernier match des Lakers avant la pause des All-Stars en raison d'une douleur à la cheville gauche, LeBron James s'est de nouveau absenté jeudi afin de reposer son corps après avoir demandé un traitement pendant la pause, ont indiqué des sources à ESPN . LA accueille les San Antonio Spurs lors de la deuxième soirée consécutive de jeu pour les deux équipes. Les coéquipiers de Victor Wembanyama ont perdu 127-122 face aux Sacramento Kings ce jeudi. De leur côté, les Lakers se sont inclinés contre Golden State, 128-110.

James enfin prêt à revenir ?