NBA : Quand Bronny James se déclarera-t-il pour la draft 2024 ? LeBron donne la réponse

Florian Barré

Les observateurs du monde du basket et plus particulièrement de la NBA commencent à se poser plusieurs questions. Que réserve l’avenir à LeBron James ? Restera-t-il aux Lakers ou voudra-t-il rejoindre son fils ailleurs ? En effet, le « King » a déclaré qu'il souhaitait jouer aux côtés de Bronny James mais l’aîné de ses fils ne semble pas prêt à affronter la NBA pour l’heure. Alors à quoi s’attendre ?

Si LeBron James répète depuis des mois qu’il rêve de joueur au moins une saison en NBA avec son fils Bronny, cela pourrait ne jamais voir le jour. En effet, alors qu’il a longtemps eu un potentiel intéressant dans les mock-drafts, le fils aîné du King se remet à peine d’un arrêt cardiaque survenu lors d’un entraînement en juillet dernier. Depuis son retour sur les parquets, Bronny James n’affiche plus les mêmes statistiques et le même temps de jeu qu’auparavant et certains en viennent même à se demander s’il a le niveau pour joueur en NBA.

Bronny James pas au niveau ?

D’ailleurs la réponse semble plutôt négative. Tous les médias spécialisés s’accordent plutôt à dire que Bronny n’a pas le niveau pour la Grande Ligue. Ainsi, on attend désormais de savoir si celui-ci privilégiera une deuxième année à l’Université ou un passage direct par la prochaine draft. On ne sait pas quand le jeune James se déclarera pour cette dernière mais LeBron a déclaré il y a peu qu’il laisserait son aîné décider de la date par lui-même.

« Nous allons laisser l'enfant prendre la décision »