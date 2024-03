NBA : 31 rebonds ? Le record absolument fou d’une star des Suns

Florian Barré

Ce dimanche soir, au Footprint Center, le Thunder d’Oklahoma City s’est imposé face aux Phoenix Suns, 118-110. Grâce aux 35 points à 15/27 aux tirs, 9 passes, 8 rebonds, 3 interceptions et 3 contres de Shai Gilgeous-Alexander, OKC garde le lead de la Conférence Ouest devant les Timberwolves et les Nuggets. Mais SGA n’est pas le seul à avoir marqué les esprits puisque Jusuf Nurkic a gobé 31 rebonds durant la partie pour les Suns.

De manière assez irréelle, Jusuf Nurkic a battu le record de franchise des Phoenix Suns hier soir en récupérant 31 rebonds contre le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander. Cela faisait 13 ans qu’une telle performance n’était pas arrivée en NBA. Par ailleurs, avec 27 rebonds en 1971 et 2016, Paul Silas et Tyson Chandler sont les deux derniers joueurs des Suns à avoir réussi à s’approcher un peu de la performance de Nurkic de ce dimanche.

Une défaite difficile à accepter

Pourtant, le principal intéressé est sorti du match agacé. Lui et son entraîneur, Frank Vogel, ont largement critiqué certaines fautes non sifflées : « Je ne sais pas, mec, j'essaie juste de faire mon rôle du mieux que je peux. Mais c'est un peu vraiment foireux quand tu as 13 rebonds offensifs et 16 tirs puis aucun lancer franc. Aussi dur que je travaille, j'ai l'impression d'être victime d'une faute comme n'importe qui dans la ligue. » a déclaré Nurkic.

La faute aux arbitres… et aux turnovers