Victor Wembanyama : Son évolution phénoménale depuis ses débuts en NBA

La moitié de la saison est déjà passée pour Victor Wembanyama. Si le rookie français a immédiatement répondu aux attentes à son arrivée en NBA, il continue de progresser à chaque match. Lui et les San Antonio Spurs ont franchi un nouveau cap. Zoom sur l’évolution du premier choix de la draft et de son équipe depuis le début de la saison.

Une progression physique indéniable

La NBA est très différente de la France, avec un rythme plus intense et des contacts plus réguliers. Victor Wembanyama avait ainsi reconnu la nécessité de s’adapter au rythme de la ligue, un processus en bonne voie. Pour protéger sa cheville, son temps de jeu avait été réduit en décembre et janvier. Cependant, cette restriction lui a permis de maintenir une intensité constante pendant les matchs. Avec l’augmentation de son temps de jeu, il a réussi à conserver cette intensité, un fait récemment loué par Gregg Popovich, le coach des Spurs.



Son évolution ne se limite pas à l’endurance. Sa condition physique a nettement progressé dans son ensemble. Popovich a notamment souligné qu’il résistait de mieux en mieux aux chocs, un signe très prometteur pour l’avenir.

Une évolution impressionnante dans la compréhension du jeu

Sur le terrain, Victor Wembanyama semble de plus en plus à l’aise mentalement. Il est de plus en plus doué pour déchiffrer le jeu et ses décisions s’améliorent match après match. « La plus grande adaptation tactique que j’ai dû faire (en NBA) a été d’apprendre à reconnaître les situations et à mieux lire le jeu, tout simplement, car je n’y étais pas habitué » , a reconnu le rookie des Spurs. « Je trouve que le bilan est bon, car à chaque match, j’ai l’impression que nous avons progressé, que je me suis adapté à mes coéquipiers, aux systèmes et aux principes de jeu, j’arrive à éviter la précipitation. »



En pratique, cela se traduit par une défense de plus en plus solide. Wembanyama anticipe mieux les mouvements de ses adversaires, intercepte davantage de ballons et commet très peu de fautes. En attaque, sa sélection de tirs est plus réfléchie, ses passes plus justes et il apprend à s’adapter à la défense adverse. Il a réalisé un bond en avant que peu de joueurs réalisent dès leur première saison dans la ligue.

Un cadre collectif métamorphosé

Les Spurs ne sont plus l’équipe qu’ils étaient en début de saison. Avec le temps, chaque joueur a adopté un rôle mieux défini et des systèmes de jeu se sont mis en place. Victor Wembanyama est devenu l’élément central du jeu de l’équipe, recevant beaucoup plus de passes qu’au début de la saison. Son coéquipier, Devin Vassell, a également fait des progrès significatifs. L’attaque se concentre désormais davantage sur ce duo, qui constitue la meilleure arme de San Antonio.



Autour d’eux, les améliorations et les ajustements ont continué. Si cela ne se traduit pas dans le classement de l’équipe, la progression individuelle et collective de l’effectif est évidente. Les Spurs sont sur la bonne voie et la fin de la saison pourrait être radicalement différente de son début.