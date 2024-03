NBA : Du mouvement chez les Spurs de Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après avoir libéré Marcus Morris Sr jeudi, les San Antonio Spurs ont utilisé la place vacante dans leur effectif pour offrir un contrat standard à Dominick Barlow, qui a notamment joué les doublures pour Victor Wembanyama cette saison. Ils ont également effectué trois transactions mineures ce vendredi, afin de compléter leur roster.

Dominick Barlow, l’une des bonnes surprises de la saison pour les San Antonio Spurs, a récupéré la place laissée vacante par Marcus Morris Sr. L’équipe de Victor Wembanyama a effectué trois opérations supplémentaires ce vendredi pour compléter son effectif.

Dominick Barlow monte dans la hiérarchie des Spurs

Les Spurs avaient une place dans leur effectif après avoir libéré Marcus Morris Sr. Ils ont décidé de la garder en interne. Dominick Barlow, qui avait précédemment un contrat de type two-way — plus précaire qu’un contrat standard, qui permet à un joueur de jouer à la fois pour une équipe NBA et son équipe de G League —, a signé un contrat standard à San Antonio, selon Adrian Wojnarowski d’ ESPN .



Barlow, une surprise cette saison, a joué 23 matches en tant que remplaçant pour Victor Wembanyama, principalement lorsque Zach Collins était blessé. Il a montré une énergie impressionnante, malgré son manque de qualités techniques, avec une moyenne de 4,6 points et 3,7 rebonds en 13,3 minutes par match en NBA.

NBA : Victor Wembanyama se confie sur la course au Rookie de l’année https://t.co/kSpyLGVnKV pic.twitter.com/aZZy8zLmyX — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

Deux nouveaux joueurs en contrat two-way