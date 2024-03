NBA : Les Spurs de Wembanyama font de la place pour une possible recrue

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Marcus Morris Sr, arrivé dans un transfert à trois équipes le 9 février, quittera les San Antonio Spurs sans avoir joué le moindre match pour l’équipe ou même s’être entraîné avec Victor Wembanyama. Le joueur et la franchise texane, qui ont connu des différends par le passé, ont conclu un accord pour mettre un terme anticipé à son contrat.

D’après Shams Charania de The Athletic , les San Antonio Spurs et Marcus Morris Sr ont trouvé un accord pour mettre un terme à son contrat. Après son « buyout », une opération qui implique qu’il abandonne une partie de son salaire pour devenir agent libre, l’ailier sera en mesure de rejoindre une équipe pour les playoffs.

Marcus Morris Sr libéré juste à temps

Marcus Morris Sr, arrivé le 9 février lors du transfert de Doug McDermott à la trade deadline, n’a pas joué un seul match avec les Spurs. Il était toujours noté « out » sur l’injury report de San Antonio, car il n’était pas avec l’équipe. Tout semblait indiquer qu’il serait libéré une fois un accord trouvé pour son « buyout ».



Morris sera officiellement libéré juste avant la date limite du 1er mars. S’il avait dépassé ce point, il n’aurait pas pu participer aux playoffs avec sa prochaine équipe, même si cette dernière y était qualifiée. Le fait que cela ait attendu jusqu’au dernier moment suggère que les négociations ont été intenses entre les deux parties, bien que le montant laissé par le joueur sur la table reste inconnu.



Une décision attendue pour les Spurs

Il était peu probable que Marcus Morris Sr porte un jour les couleurs des Spurs compte tenu du différend entre les deux parties. En 2019, l’ailier avait accepté de rejoindre la franchise texane pendant l’intersaison, avant de changer d’avis au dernier moment et de signer finalement avec les New York Knicks. Seulement, San Antonio avait déjà transféré Davis Bertans aux Pacers pour faire de la place à sa signature, et ce revirement de situation avait été perçu comme un affront par les dirigeants et les fans.

Bientôt une nouvelle recrue à San Antonio ?

Avec le départ de Morris, les Spurs auront une place dans leur effectif et pourront signer un agent libre. Patty Mills, qui a passé les dix saisons les plus abouties de sa carrière à San Antonio, a été libéré par les Atlanta Hawks et pourrait être une option si l’équipe cherche un vétéran capable de guider les jeunes. Killian Hayes, récemment libéré par les Detroit Pistons, pourrait également être une cible potentielle, apportant de la profondeur au poste de meneur et ajoutant un Français à l’effectif aux côtés de Victor Wembanyama.



L’équipe dispose toujours de sa « mid-level exception » (5,45 M$) et de sa « Disabled Player Exception » (1,3 M$), deux enveloppes qui pourraient faciliter la signature d’un nouveau joueur, leur conférant ainsi un avantage sur le marché.