NBA : Wembanyama veut imiter les meilleurs !

Victor Wembanyama impressionne déjà pour sa première saison en NBA. À 20 ans, le prodige des San Antonio Spurs marque déjà l'histoire de la ligue. Il arrive même à égaler des grands noms comme Michael Jordan dans certains aspects. Malgré tout, le Français estime avoir encore des progrès à faire et il entend bien s'inspirer des meilleurs.

Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama répond aux attentes. Le phénomène des San Antonio Spurs impressionne et ne cesse de progresser. Le crack de 20 ans pointe à 20,7 points, 10,1 rebonds et 3,3 passes décisives de moyenne. Le Français commence d’ailleurs à entrer dans l’histoire de la ligue. Auteur d’un five-by-five contre les Los Angeles Lakers (compiler au moins cinq unités dans cinq catégories statistiques différentes), Victor Wembanyama est le plus jeune joueur à réaliser un tel exploit depuis Andrei Kirilenko en 2003.

NBA : Victor Wembanyama se confie sur sa relation avec Gregg Popovich https://t.co/4ARBDlbtFH pic.twitter.com/8R5JrKhsMM — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

Victor Wembanyama imite déjà Michael Jordan

Il parvient également à réaliser des coups à la Michael Jordan. Ayant déjà fait cinq interceptions et cinq contres face aux Sacramento Kings, Victor Wembanyama a réitéré sa performance face aux Lakers. Personne n’avait réussi cela depuis la légende des Chicago Bulls contre Cleveland et Atlanta les 22 et 24 février 1987. Malgré tout, le prodige français sait qu’il doit encore progresser dans certains aspects. Il entend notamment s’inspirer des plus grands joueurs de la NBA.

«C’est une chose sur laquelle je veux continuer de progresser»