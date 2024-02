Une superstar de la NBA s’absente un mois pour une opération au doigt

Florian Barré

Mauvaise nouvelle pour les fans d’Atlanta. Les Hawks ont perdu le meneur All-Star Trae Young pour au moins quatre semaines en raison d'une déchirure du ligament à l’auriculaire gauche. La blessure est survenue lors de la défaite de vendredi soir contre Toronto. « Ice Trae » sera cependant opéré rapidement, ce mardi, à l'Hospital for Special Surgery de New York.

Les Hawks d'Atlanta seront privés de leur joueur vedette pendant au moins un mois alors qu'ils cherchent à obtenir une place dans le tournoi play-in de la Conférence Est. Dimanche, les Hawks ont annoncé que Trae Young avait subi une déchirure du ligament collatéral radial au cinquième doigt de la main gauche lors de la défaite de vendredi contre les Raptors de Toronto. Il doit subir une intervention chirurgicale mardi et sera réévalué dans quatre semaines.

NBA : Wembanyama imite Michael Jordan et marque l’histoire ! https://t.co/VT64N2KIip pic.twitter.com/8G7nKogyGZ — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

Atlanta perd son meilleur joueur

Il s’agit d’une grosse perte pour Atlanta, puisque le triple All-Star est le scoreur et l'animateur incontournable de l'équipe qui génère une grande partie de l'offensive. Il affiche une moyenne de 26.4 points, 10.8 passes décisives et 1.4 interceptions par match tout en tirant à 42.6 % sur le terrain et à 37,1 % à 3-points. À noter également que les Hawks ont perdu trois fois de suite avec Young sur le parquet et devront désormais renverser la situation sans leur option n°1.

Dejounte Murray assurera la relève