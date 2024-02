NBA : Wembanyama imite Michael Jordan et marque l’histoire !

Hugo Chirossel

Alors que les Spurs étaient opposés aux Lakers de LeBron James dans la nuit de vendredi à samedi, Victor Wembanyama a été auteur d’une nouvelle performance historique. Le rookie français est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à réaliser un five-by-five. Au cours de cette rencontre, Wemby a également signé une prouesse jamais vue depuis Michael Jordan.

« Son potentiel est sans limites . » Après leur deuxième affrontement de la saison, dans la nuit de vendredi à samedi, LeBron James a redit tout le bien qu’il pensait de Victor Wembanyama. « Il peut réaliser tout ce qu’il souhaite dans sa carrière. De mon point de vue, il semble aimer le jeu et travaille dur… J’ai déjà mentionné à quel point je le trouve spécial, et c’est aussi simple que ça . » Même si les Spurs se sont inclinés contre les Lakers (123-118), Wemby s’est encore une fois fait remarquer, de la bonne manière.

Plus jeune joueur de l’histoire à réaliser un five-by-five

Après l’avoir raté de seulement une passe la veille contre les Sacramento Kings (127-122), Victor Wembanyama a réalisé un five-by-five face aux Lakers, c’est-à-dire compiler au moins cinq unités dans cinq catégories statistiques différentes. En effet, le Français a terminé la rencontre avec 27 points, 10 rebonds, 8 passes, 5 interceptions et 5 contres. Il est le premier à réaliser un five-by-five depuis Jusuf Nurkic en 2019, mais à 20 ans, Victor Wembanyama est surtout devenu le plus jeune joueur de l’histoire à y parvenir, devançant ainsi Andrei Kirilenko en 2003.

Wembanyama réalise une performance jamais vue depuis Michael Jordan