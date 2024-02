Après avoir été convoqué en justice, il se fait suspendre par la NBA

Florian Barré

La NBA l’a annoncé, le pivot des Detroit Pistons Isaiah Stewart a été suspendu trois matchs pour une altercation violente avec Drew Eubanks des Phoenix Suns survenue le 14 février dernier. La suspension de celui-ci aurait démarré ce jeudi alors que la franchise au pire bilan de la ligue (8-47) a perdu contre les Pacers de Tyrese Haliburton, 129-115.

La NBA a annoncé ce jeudi que l’intérieur des Detroit Pistons Isaiah Stewart a été suspendu trois matchs sans solde pour avoir déclenché une altercation physique avec son homologue des Phoenix Suns Drew Eubanks , le 14 février avant un match entre les Pistons et les Suns au Footprint Center de Phoenix. Stewart aurait bel et bien frappé et poussé Eubanks pendant l'altercation selon le communiqué de la NBA.

Stewart de retour mardi ?

Celui-ci aurait d’ailleurs déjà commencé à purger sa suspension. Stewart n'a pas joué depuis le 28 janvier en raison d'une blessure à la cheville, mais James Edwards III de The Athletic a rapporté mardi qu'il aurait pu être disponible pour jouer ce jeudi. En supposant que la suspension de Stewart a bel et bien commencé, il manquera également les matchs des Pistons contre le Magic d'Orlando samedi et contre les Knicks de New York lundi prochain. Ainsi, il pourrait revenir sur le terrain mardi prochain contre les Chicago Bulls.

Pas la première suspension pour Stewart