NBA : Victor Wembanyama se confie sur sa relation avec Gregg Popovich

Victor Wembanyama était impatient d’apprendre de Gregg Popovich, l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la NBA, lorsqu’il a rejoint les San Antonio Spurs. Aujourd’hui, après une demi-saison, les deux hommes partagent un lien privilégié. « Il a été tout ce que j’attendais d’un mentor », a affirmé le Français.

Après une demi-saison passée ensemble, Victor Wembanyama et Gregg Popovich ont déjà développé une belle complicité. Lors de la défaite des San Antonio Spurs contre les Los Angeles Lakers de LeBron James samedi (118-123), ils se sont confiés sur leur relation.

Gregg Popovich : « Nous venons de nous marier »

« Nous venons de nous marier, donc cela va prendre du temps » , a plaisanté Gregg Popovich, lorsqu’on lui a demandé de comparer sa relation avec Victor Wembanyama à celle qu’il entretenait avec ses précédentes stars, comme Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili. « Nous apprenons encore à nous connaître. Pour moi, il est toujours plus facile d’établir une relation avec quelqu’un qui a le sens de l’humour. C’est beaucoup plus simple avec quelqu’un qui n’est pas sur la défensive et qui met son égo de côté. Jusqu’à présent, c’est le cas. Alors je l’apprécie beaucoup — et j’espère qu’il m’apprécie également. »

Victor Wembanyama : « Il s’est intéressé à la personne plutôt qu’au joueur »