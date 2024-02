NBA : Joel Embiid sort du silence sur sa blessure et son retour

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Joel Embiid espère faire son retour avant la fin de la saison NBA. Le pivot des Philadelphia 76ers, qui était l’un des favoris pour le titre de MVP avant sa blessure, s’est montré optimiste quant à son rétablissement lors de sa première conférence de presse depuis sa blessure.

Ce jeudi, Joel Embiid s’est exprimé devant les médias pour la première fois depuis sa blessure au genou survenue le 30 janvier lors d’un match contre les Golden State Warriors. La star des Philadelphia 76ers est optimiste quant à la possibilité de revenir avant la fin de la saison.

Joel Embiid : « C’est le plan »

Suite à sa blessure et son opération pour une déchirure du ménisque du genou gauche, la saison de Joel Embiid semblait potentiellement terminée. Cependant, le MVP en titre espère revenir avant la fin de la saison. « C’est le plan » , a confirmé Embiid après l’entraînement des Sixers, selon les propos rapportés par Tim Bontemps d’ ESPN . « Évidemment, cela dépend de ma santé et de ma convalescence. Mais oui, c’est le plan. »

« Ma mentalité est de jouer autant que possible »