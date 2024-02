Victor Wembanyama est-il déjà le meilleur défenseur de la NBA ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama pourrait-il déjà être le meilleur défenseur de la NBA ? Rudy Gobert, le Français des Minnesota Timberwolves, apparaît comme le clair favori pour le titre de Défenseur de l’année, mais le rookie des San Antonio Spurs est également mentionné dans la conversation. Un honneur pour un joueur de 20 ans.

Victor Wembanyama « devrait être nommé Défenseur de l’année » selon Zach Collins, son coéquipier aux San Antonio Spurs. Bien que le rookie, meilleur contreur de la NBA, s’impose progressivement dans le débat, il ne sera probablement pas récompensé en raison de la faible défense de son équipe et de la saison exceptionnelle de Rudy Gobert. Cependant, le fait qu’il soit mentionné constitue déjà un signe très prometteur.

Zach Collins : « Il devrait être nommé Défenseur de l’année »

« Il devrait être nommé Défenseur de l’année. Ils ne lui donneront probablement pas, mais il devrait l’être » , a déclaré Zach Collins, le remplaçant de Victor Wembanyama aux Spurs, lors de l’entraînement de l’équipe à Minneapolis ce mardi. « Il fait des choses que je n’ai jamais vues auparavant. À la fin de sa carrière, quand il aura étoffé son palmarès, les chiffres seront fous, parce qu’il démarre fort. »



« Il ne suffit pas d’être grand et d’avoir de longs bras, il faut aussi avoir le sens du timing pour savoir quand contrer et quand tenter une interception. Il a déjà ces instincts », a expliqué le deuxième pivot de San Antonio. « C’est incroyable, ce n’est qu’un rookie et a déjà d’excellents réflexes. »

Las Vegas voit grand pour Victor Wembanyama

Les bookmakers américains sont également optimistes pour Victor Wembanyama. Bien que Rudy Gobert domine largement les prédictions, le rookie des Spurs est actuellement son dauphin. Au même niveau que Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers), il apparaît comme une surprise potentielle aux yeux de Las Vegas. C’est un signe que Wembanyama pourrait se classer relativement haut dans les résultats des votes à la fin de la saison.



Cependant, tout indique que le trophée reviendra à Gobert pour la quatrième fois de sa carrière — ce qui serait un accomplissement historique. La faible défense des Spurs, septième défense la moins efficace de la NBA avec 117,5 points concédés pour 100 possessions, et la concurrence du pivot des Minnesota Timberwolves devraient brider la candidature de Victor Wembanyama. Néanmoins, le fait qu’il soit dans cette conversation à 20 ans est un signe extrêmement prometteur.