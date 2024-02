NBA : Poussé sur le banc par Wembanyama, il interpelle les Spurs

Hugo Chirossel

Alors qu’il évoluait au poste 4 au début de la saison, Victor Wembanyama a finalement été repositionné en tant que pivot. Un changement qui a porté ses fruits, mais dont a fait les frais Zach Collins. Ce dernier sort désormais du banc, mais a apprécié jouer aux côtés de Wemby et aimerait que cela se reproduise à l’avenir.

Gregg Popovich l’avait annoncé dès le début de la saison, les Spurs comptent prendre leur temps avec Victor Wembanyama. San Antonio a essayé plusieurs choses afin d’utiliser et d’entourer le rookie français. La franchise texane avait démarré la saison en utilisant Wemby au poste 4, aux côtés de Zach Collins dans la raquette, tandis que Jeremy Sochan a été essayé en tant que meneur.

« Meilleur que la hype » : Un ancien joueur NBA s’extasie devant Victor Wembanyama https://t.co/EsLjwSxN26 pic.twitter.com/B0icM0tkXG — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

« J’aime vraiment jouer avec lui »

Finalement, les Spurs ont décidé de repositionner Victor Wembanyama en tant que pivot, avec Jeremy Sochan au poste 4. Ce qui a donc poussé Zach Collins sur le banc et ce dernier a beaucoup moins souvent l’opportunité de jouer avec le Français. « Nous jouions beaucoup plus ensemble au début de l’année, puis je suis passé sur le banc, et nous n’avons plus vraiment l’occasion de jouer ensemble. Mais j’aime vraiment jouer avec lui parce que c’est amusant de lui lancer la balle près du cercle », a-t-il confié à The Spokesman-Review .

« J’espère qu’à l’avenir, on pourra jouer un peu plus ensemble »