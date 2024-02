NBA : Kevin Durant dévoile où en sera Wembanyama dans 10 ans

Florian Barré

Depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama impressionne ses pairs. Si certains imaginaient les attentes placées en lui bien trop hautes, le prodige de San Antonio leur a d’ores et déjà montré que ce n’est pas le cas. Avec une moyenne de 20.5 points, 10 rebonds, 3.2 passes et 3.2 contres par match, dès sa première saison, le tricolore a même la faveur des plus grandes stars, notamment Kevin Durant qui s’est récemment exprimé à son sujet.

Si les résultats positifs peinent à suivre chez les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama donne plutôt satisfaction à sa franchise et aux fans. L’ancien joueur des Metropolitans 92, drafté en juin dernier par la franchise texane, évolue à un niveau où il peut prétendre aux titres de ROY (rookie de l’année) et DPOY (joueur défensif de l’année). D’ailleurs, le front office des Spurs cherche déjà comment renforcer le roster de leur franchise pour apporter de l’aide à Wemby . Le nom de Trae Young est revenu fréquemment dernièrement.

Wembanyama impressionne Kevin Durant

Au-delà du staff, des fans et de ses coéquipiers, Wembanyama impressionne aussi ses adversaires. D’ailleurs, dans l’émission 'Cover Story' de chez Boardroom , Kevin Durant a été interrogé sur le joueur qui dominerait la NBA dans 10 ans. La superstar des Phoenix Suns n’a pas épilogué sur le sujet et a simplement répondu : « Victor Wembanyama ». En conférence de presse il y a quelques jours, celui-ci avait aussi fait une déclaration marquante : « C’est dingue à quel point il va être dominant. Heureusement, je suis sur la fin. »

Wembanyama accompagné d’Ant-Man au sommet de la NBA ?