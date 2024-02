NBA : Comme Wembanyama, un Français numéro un de la prochaine draft ?

Florian Barré

Le basket-ball universitaire en est à la deuxième partie de sa saison et, désormais, les recruteurs et les dirigeants connaissent très bien les joueurs des États-Unis mais aussi ceux du monde entier. Il n’y a toujours pas de consensus sur l’espoir n°1, et cela dépendra probablement de la façon dont les équipes se classeront à la loterie, mais un Français semble se détacher peu à peu.

On en parle peu pour l’heure mais la première moitié des différentes mock drafts est remplie d'espoirs internationaux, la plupart venant de France, avec Alex Sarr, Zaccharie Risacher et Tidjane Salaun. Selon les projections de Yahoo Sports , le premier susmentionné serait le favori pour succéder à Victor Wembanyama. Sarr a fait son retour sur le terrain après avoir été absent en raison d'une légère blessure à la hanche au cours des trois dernières semaines. Lors de son dernier match, il a inscrit 17 points, quatre rebonds et deux contres en sortie de banc devant une poignée de recruteurs de la NBA qui ont fait le voyage jusqu'en Australie pour le voir en personne.

Risacher numéro 2 ?

De son côté, Zaccharie Risacher est considéré comme le futur numéro 2 de la Draft 2024. Il est l'un des meilleurs ailiers aux tirs à 3 points de la cuvée, réalisant 44,6% de ses 139 tentatives derrière l'arc cette saison pour la JL Bourg-en-Bresse. « Il y a tellement de talents qui arrivent en France, c'est fou », a récemment déclaré Bilal Coulibaly à Yahoo Sports . « Je connais Risacher et quelques autres, et ils sont tous très talentueux, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils feront en NBA l'année prochaine. »

Salaun dans le top 10 ?