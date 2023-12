Favori pour le titre de Défenseur de l’année, un Français pourrait marquer l’histoire de la NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Rudy Gobert, triple Défenseur de l’année en NBA, est sur la bonne voie pour reconquérir son titre. Alors que les Minnesota Timberwolves, actuels leaders de la conférence Ouest, réalisent un excellent départ, le Français apparaît comme le favori pour être nommé meilleur défenseur de la ligue à l’issue de la saison 2023-2024.

Rudy Gobert est l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire de la NBA et continue de le démontrer. Sa présence dans la raquette est l’une des principales raisons de la position dominante des Minnesota Timberwolves, en tête de la Conférence Ouest avec un bilan de 15-4 — le meilleur de la ligue, ex æquo avec les Boston Celtics. Le Français est bien placé pour remporter son quatrième titre de Défenseur de la ligue.

Le grand favori pour le titre de Défenseur de l’année

Actuellement, Rudy Gobert est considéré comme le favori pour le trophée par tous les principaux bookmakers américains. Il devance nettement Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) et Bam Adebayo (Miami Heat). La saison est encore loin d’être terminée, mais le pivot du Minnesota n’aurait pas pu rêver d’un meilleur démarrage. En gagnant un titre supplémentaire de Défenseur de l’année, il égalerait le record de quatre détenu par Dikembe Mutombo et Ben Wallace. Un accomplissement historique est à portée de main.

La transformation de la défense des Timberwolves

Après une année de transition suite à son transfert depuis le Utah Jazz, Rudy Gobert a complètement métamorphosé la défense des Timberwolves. L’équipe a maintenant la défense la plus efficace de la ligue, concédant seulement 106,7 points pour 100 possessions. Ce critère, primordial pour les votants du titre de Défenseur de l’année, témoigne aussi de l’évolution de la franchise.



L’année dernière, la franchise se classait seulement 10e parmi les défenses de la NBA, encaissant 6,4 points de plus pour 100 possessions. Si Anthony Edwards a également progressé dans ce domaine, Gobert demeure le leader de la défense des Wolves et l’un des principaux artisans de ce succès.

« Il donne le ton pour l’équipe en défense »