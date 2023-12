Une franchise NBA bat des records de médiocrité

Florian Barré

Chaque année, même les pires équipes de la NBA gagnent des matchs occasionnellement. Le basket-ball étant un sport très volatile et une victoire accidentelle est presque impossible à éviter. Ainsi, les franchises en question peuvent passer une semaine sans gagner un match. Peut-être deux. Mais un mois entier ? C'est une très rare. Pourtant les Detroit Pistons ont réussi à le faire ce jeudi soir.

C’est historique ! Perdants 16 matchs de suite, tous ayant eu lieu en novembre, les Pistons de Detroit rejoignent le club du « mois sans victoire ». Un club dont il ne faut pas être fier de faire partie et qui reste somme toute difficile à rejoindre. L’équipe 2023-24 de Monty Williams - qui a signé à l’intersaison le plus gros contrat de l’histoire de la NBA pour un entraîneur - est la 13e à réussir l’exploit de perdre l’intégralité de ses matchs sur une période d’un mois. Les derniers à l’avoir fait étaient les Philadelphia 76ers en 2014-15.

NBA : Combien ça coûte de voir jouer Wembanyama ? Notre correspondant à San Antonio, Benjamin Moubèche, vous dit tout ! pic.twitter.com/aHDU7bvoWp — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Un « No win November » réussit !

Detroit, qui a en plus battu son record personnel de défaites consécutives, a commencé la saison avec deux victoires en trois rencontres (contre Charlotte et Chicago) et a remporté son dernier match le 28 octobre. La première défaite de leur séquence a eu lieu le 30 octobre, puis, en 15 essais, ils ont perdu les 15 matchs de novembre. Pourtant, leur dernier match s’est avéré quelque peu compétitif. Après avoir été battus 133-107 par les Lakers mercredi, les Pistons sont repartis au combat et ont longtemps fait jeu égal avec les New York Knicks jeudi, avant de finalement s’incliner 118-112.

Décembre sera différent, il y a du mieux pour les Pistons