NBA : Aux Timberwolves, Rudy Gobert fait le bonheur de son coach

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après un début de saison très réussi, Rudy Gobert fait partie des favoris pour le titre de Défenseur de l’année, ce qui serait son quatrième. Collectivement, les Minnesota Timberwolves font également partie de l’élite de la NBA. Ce démarrage idyllique a valu au Français les éloges de son entraîneur, Chris Finch.

Il y a un peu plus d’un an, les Timberwolves ont engagé d’importantes ressources pour récupérer Rudy Gobert. Le transfert n’a pas eu l’effet attendu lors de la première saison, marquée par la blessure de Karl-Anthony Towns et par des difficultés d’adaptation. Cependant, depuis le début de l’exercice 2023-2024, la franchise a la meilleure défense de la NBA et est idéalement lancée avec un bilan de 6-2. Chris Finch, l’entraîneur de Minnesota, s’est ainsi montré très élogieux envers son pivot.

« Il donne le ton pour l'équipe en défense »

« Rudy Gobert est exceptionnel. Il donne vraiment le ton pour l’équipe en défense », a salué Finch. « C’est impressionnant, car ce sont normalement ceux qui défendent sur le porteur de balle qui donnent le ton. »



« Il se sent mieux que l’année dernière, où il avait l’impression de ne pas être lui-même », a-t-il continué. « Il nous a répété pendant tout l’été à quel point il se sentait bien et il voulait réaliser une bien meilleure saison. Il a très bien commencé et il fait aussi beaucoup de belles choses pour nous offensivement, donc ce n’est pas que d’un côté du terrain. »

NBA : Rudy Gobert réagit à la situation d’Evan Fournier aux Knicks https://t.co/e0Ib5DiTot pic.twitter.com/6PotNLgqCz — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

Un retour aux sources dans son jeu