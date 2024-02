Victor Wembanyama, nouveau visage de la NBA sur les réseaux sociaux

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama est l’un des talents les plus attendus de l’histoire du basket, et jusqu’à présent, le Français se montre à la hauteur de ce statut. Avec son jeu sensationnel, le rookie des San Antonio Spurs établit même des records sur les réseaux sociaux de la NBA, entrant en concurrence avec les superstars de la ligue.

Victor Wembanyama a officiellement dépassé le milliard de vues sur les réseaux sociaux de la NBA depuis le début de la saison, le 25 octobre. Le phénomène des San Antonio Spurs fait exploser les compteurs, se classant déjà parmi les joueurs les plus en vue du Championnat nord-américain.

Seuls LeBron James et Stephen Curry ont fait mieux

La NBA a officiellement annoncé les chiffres ce mercredi. Avec son milliard de vues, Victor Wembanyama figure sur le podium des joueurs les plus populaires sur les réseaux de la ligue durant les quatre premiers mois de la saison. Seuls LeBron James (1,3 milliard) et Stephen Curry (1,2 milliard) ont accumulé plus de vues que lui sur cette période.



Wembanyama, James et Curry sont les trois seuls joueurs à avoir franchi la barre symbolique du milliard de vues jusqu’à présent. Le rookie des Spurs est déjà plus médiatisé sur ces plateformes que plusieurs stars bien établies de la NBA, comme Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant ou Luka Doncic.

Victor Wembanyama est-il déjà le meilleur défenseur de la NBA ? https://t.co/stLcUAQBvT pic.twitter.com/fV6ARZ3yBz — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Victor Wembanyama établit déjà un record All-Time

Dès sa première année, Victor Wembanyama a également établi un nouveau record All-Time. Son dunk contre les Boston Celtics le 31 décembre est la vidéo la plus vue de tous les temps sur les plateformes de la ligue avec 153 millions de vues. Ce n’est pas une grande surprise compte tenu de la croissance constante de la NBA sur les réseaux et de l’engouement généré par les prouesses de l’intérieur de 2,24 m.

Wemby looked every bit of 7'4" on this play against Boston 🤯 pic.twitter.com/sTkujr0t3a — NBA (@NBA) January 1, 2024