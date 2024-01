NBA : Les Spurs recrutent un remplaçant pour Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les San Antonio Spurs ont annoncé ce lundi la signature de Mamadi Diakité en contrat « two-way ». S’il ne jouera probablement pas un rôle important pour l’équipe, l’intérieur de 2,06 m vient renforcer la raquette texane, derrière Victor Wembanyama, suite aux blessures de Zach Collins, Charles Bediako et Charles Bassey.

Les San Antonio Spurs ont perdu plusieurs intérieurs sur blessure depuis le début de la saison NBA. Pour renforcer leur raquette, ils ont donc recruté Mamadi Diakité, un nouveau remplaçant pour Victor Wembanyama au poste de pivot.

Un nouveau remplaçant pour San Antonio

Les Spurs ont annoncé ce lundi la signature de Diakité à un contrat « two-way » — un type de contrat permet aux joueurs d’évoluer à la fois dans une équipe NBA et son équipe de G League. L’intérieur de 2,06 m a disputé 19 matches dans la ligue de développement cette saison, avec les Westchester Knicks, pour des moyennes de 8,8 points, 5,9 rebonds et un contre par rencontre.



Le natif de Conakry, en Guinée, a participé à 49 matches en NBA au cours de sa carrière, avec les Bucks, le Thunder et les Cavaliers. Il a été sacré champion NBA avec Milwaukee en 2021, apparaissant brièvement dans quelques rencontres lors des playoffs.

Un renfort nécessaire pour la raquette des Spurs

À 26 ans, Mamadi Diakité ne possède pas une grande expérience dans la ligue et il est peu probable qu’il joue un rôle important pour les Spurs. Toutefois, il pourrait obtenir du temps de jeu pour compenser l’absence de Zach Collins, le pivot remplaçant de San Antonio, qui devrait manquer deux à quatre semaines de compétition en raison d’une entorse à la cheville droite.



Au début de la saison, la franchise a également perdu son pivot Charles Bassey, qui se remet d’une déchirure des ligaments croisés antérieurs. Plus récemment, elle a dû renoncer à Charles Bediako, qui souffre d’une déchirure du ligament latéral interne. Son départ a libéré une place pour un contrat two-way pour Diakité.