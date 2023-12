NBA : LeBron, Curry… Wembanyama rejoint les superstars !

Hugo Chirossel

Alors qu’il a fait ses débuts dans la Ligue il y a seulement quelques mois, Victor Wembanyama est déjà un des joueurs les plus suivis. En effet, la NBA a récemment dévoilé le classement des joueurs qui génèrent le plus de vues sur les réseaux sociaux. Un classement dans lequel le rookie français se classe deuxième, devancé seulement par LeBron James.

Si les Spurs sont en grande difficulté depuis le début de la saison, Victor Wembanyama fait déjà forte impression en NBA. Privés de Wemby , ils se sont de nouveau inclinés dans la nuit de vendredi à samedi face aux Blazers (128-134), leur 26e défaite depuis la reprise. La veille, San Antonio s’était imposé à Portland grâce à une performance historique de Victor Wembanyama, auteur de 30 points, 6 rebonds, 6 passes et 7 contres.

Deuxième joueur qui génère le plus de vues sur les réseaux sociaux

À 19 ans, Victor Wembanyama est devenu le premier rookie à réaliser cette performance depuis David Robinson en 1990. Mais il n’y a pas que sur les parquets que l’impact de Wemby se fait sentir. En effet, c’est également le cas sur les réseaux sociaux. La NBA a récemment publié le classement des joueurs qui génèrent le plus de vues sur les réseaux sociaux et Victor Wembanyama y a fait une entrée fracassante.

Six of the top 10 most-viewed players on NBA social this season to date will be in action on Christmas Day: pic.twitter.com/H4VI7QqLEs — NBA Communications (@NBAPR) December 21, 2023

Seul LeBron James fait mieux que Wembanyama

Avec 508 millions de vues générées, Victor Wembanyama se classe deuxième et n’est devancé que par LeBron James avec 756 millions de vues. Le Français est donc devant des superstars de la NBA telles que Stephen Curry et Kevin Durant, respectivement troisième et quatrième. Un classement dans lequel on retrouve un autre rookie et rival de Victor Wembanyama dans la course au titre de Rookie de l’Année : Chet Holmgren. Avec 122 millions de vues générées, le pivot d'OKC est huitième de ce classement.