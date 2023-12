NBA : Antetokounmpo annonce du lourd pour Wembanyama

Hugo Chirossel

Depuis son arrivée, Victor Wembanyama a pu compter sur le soutien et les conseils de plusieurs stars de la NBA. Il a notamment été demandé à Giannis Antetokounmpo ce qu’il conseillerait au rookie des Spurs. Pour le joueur des Bucks, Wemby doit avant tout prendre soin de sa santé, mentale et physique, et toujours avoir soif d’apprendre de nouvelles choses.

En NBA, Victor Wembanyama a découvert un rythme totalement différent de ce qu’il avait connu jusque-là en France. En Europe, les équipes s’entraînent plus que ce qu’elles ne jouent alors que dans la Grande Ligue, Wemby doit enchaîner des matchs quasiment tous les deux jours. Une situation par laquelle est passé Giannis Antetokounmpo et selon lui, Victor Wembanyama doit avant prendre soin de lui.

« Il va y avoir beaucoup d'usure »

« Quels conseils je donnerais à Wembanyama ? Prendre soin de son corps. C'est très important. Être en bonne santé. Parce qu'il y a beaucoup de matchs, beaucoup d'entraînements, beaucoup de séances d'entraînement. Il va y avoir beaucoup d'usure. Prendre soin de son corps. Prenez soin de votre mental. Continuez à travailler sur votre jeu. Si vous faites tout cela et que vous êtes discipliné, tout se passera bien. Si vous avez beaucoup de talent, tout se passera bien », a déclaré Giannis Antetokounmpo auprès de The Athletic .

« Le potentiel d'apprentissage est illimité »