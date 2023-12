C’est la crise à Detroit, les fans de la pire équipe de la NBA craquent en direct

Florian Barré

Du jamais vu en NBA. Ce mardi soir, les Detroit Pistons ont établi un nouveau record de médiocrité en enchaînant une 27e défaite de rang. Ce match charnière face aux Brooklyn Nets était un moment particulier. Les fans n’étaient pas là pour soutenir leur franchise mais plutôt pour voir si elle assurerait la plus longue séquence de lose de l’histoire sur une saison, comme des automobilistes se penchant pour mieux voir un accident de voiture.

Les Detroit Pistons détiennent officiellement la pire série de l'histoire sur une même saison. Après le revers concédé face aux Brooklyn Nets (112-118), la franchise de Motor City a enchaîné 27 défaites consécutives. Les fans présents ont vu ce pour quoi ils étaient venus. Dans un match qui s'est parfois joué avec l'intensité des séries éliminatoires, où Cade Cunningham a tout tenté, inscrivant 37 de ses 41 points en seconde période, les Pistons ont chuté. Pour autant, ce dernier ne veut pas baisser les bras. Le meneur a demandé à ses coéquipiers de « ne pas sauter du bateau » et de « rester ensemble » : « Je ne pense pas que ce que j'ai dit soit de la positivité, je pense que c'est juste de la réalité... il n'y a rien de positif dans cette situation dans laquelle nous nous sommes mis, c'est pourquoi nous devons creuser profondément et nous en sortir. On ne peut pas se cacher. Cela nous pèse tous les jours, je veux dire partout. Cela pèse sur nous. »

NBA : Après la polémique, Wembanyama sort du silence https://t.co/pfDJTXpjSq pic.twitter.com/P42XEQoAki — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

« Vendez l’équipe ! »

Alors que Cunningham n’abdique pas, les fans de Detroit semblent quant à eux capituler. Venus en masse pour soutenir leur franchise, ils ont transmis un message au propriétaire Tom Gores. Des « Vendez l’équipe ! Vendez l’équipe » ont été chantés à travers l’arène. Toujours est-il qu’avec un déplacement à venir chez les Boston Celtics, meilleure équipe de la NBA version 23-24, cette série a de grandes chances de se poursuivre pour le plus grand malheur des supporters.

Le pire est à venir

Une défaite contre la franchise de Jayson Tatum et Jaylen Brown serait d’ailleurs synonyme d’un autre record terrible. Les Pistons n’ont plus gagné depuis le 28 octobre, et ils possèdent désormais, seuls, le record de défaites de suite sur une saison. Mais le record de défaites est toujours de 28 revers consécutifs. Il est détenu par les 76ers, à cheval sur deux saisons en 2015. Les Pistons pourraient donc l’égaler jeudi avec le déplacement à Boston. Il s’agit là du record absolu sur une saison pour le sport américain (NFL, NHL, MLB…). Une chose est sûre, avant même ce match contre les C’s, tout le monde a déjà les yeux rivés sur le choc contre les Toronto Raptors samedi soir, qui pourrait s’avérer historique.