NBA : Wembanyama rejoint des légendes, c’est historique

Benjamin Labrousse

En grande difficulté ces derniers temps, les Spurs de San Antonio s’en sont remis à un Victor Wembanyama de gala afin de s’imposer face aux Trail Blazers de Portland dans la nuit de jeudi à vendredi. Auteur d’une prestation plus qu’aboutie d'un point de vue statistiques, le numéro un de la dernière Draft a d’ailleurs rejoint plusieurs légendes des Spurs à ce propos. Explications.

Les Spurs de San Antonio en grande difficulté. Malgré l’arrivée de Victor Wembanyama lors de la dernière Draft, la franchise texane peine à engranger des résultats positifs cette saison. Exemple parfait de la méforme des Spurs, l’équipe dirigée par Gregg Popovich n’avait remporté qu’un seul match sur les douze disputés au cours du mois de décembre. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, les Spurs de San Antonio se sont enfin rassurés grâce à un beau succès acquis aux dépens des Trail Blazers de Portland (105-118).

NBA : Victor Wembanyama reçoit les conseils d'Antetokounmpo, Doncic et Porzingis https://t.co/EvruOEl7se pic.twitter.com/oB1jsexRtm — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Victor Wembanyama réalise une prestation XXL en NBA

Une victoire à laquelle n’est clairement pas étranger Victor Wembanyama. Le prodige français a tout simplement été le meilleur joueur de cette rencontre, et en a d’ailleurs profité pour sortir une performance statistique très aboutie. Auteur de 30 points en seulement 24 minutes, avec un 9 sur 14 au tir, l'intérieur né en 2004 a une nouvelle fois impressionné. De plus, Victor Wembanyama a collecté 6 rebonds et distribué 6 passes décisives. Enfin, Wemby a encore prouvé qu’il était d’ores et déjà l’un des meilleurs défenseurs en NBA avec la bagatelle de 7 contres infligés à l’attaque des Blazers…

Wembanyama a rejoint des légendes des Spurs