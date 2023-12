La NBA valide la vente des Dallas Mavericks, une morale bafouée

Florian Barré

Trop souvent, le sport professionnel semble atteindre le fond du panier d’un point de vue moral avant qu’un événement survienne pour nous rappeler que la chute est loin d’être terminée. La décision de la NBA, ce mercredi, d’approuver la vente des Mavericks de Dallas à Miriam Adelson, l’une des plus riches propriétaires de casinos du monde, peut en témoigner.

C’était dans les tuyaux depuis un mois, mais il ne manquait plus que l’accord du conseil des propriétaires des franchises NBA, pour autoriser la transaction. Finalement, celui-ci a approuvé à l’unanimité (29-0) la vente de la majorité des parts de Mark Cuban chez les Mavericks à Miriam Adelson et à la famille de cette dernière. Une transaction évaluée à quelque 3,5 milliards de dollars. Dans cette affaire, Cuban conserve toutefois une participation minoritaire dans l’équipe, dont il continuera à superviser les opérations sportives, puisque Miriam Adelson, 78 ans, se préoccupe assez peu de sport. Son défunt mari lui a légué un vaste empire qui comprend plusieurs casinos à Las Vegas, à Singapour et à Macau. Sa fortune est évaluée à plus de 32 milliards, ce qui lui donne le 5e rang au palmarès des femmes les plus riches de la planète.

L’argent, nerf de la guerre

Il y a quelques années, les grandes ligues de sports nord-américains participaient activement aux débats juridiques et politiques afin de lutter contre une éventuelle légalisation des paris sportifs à l’extérieur de l’État du Nevada. À titre d’exemple, Gary Bettman, ancien directeur exécutif de la NBA, soutenait que la légalisation des paris était susceptible de changer la nature du hockey « pour le pire ». Il a même ajouté craindre que les jeunes ne finissent par croire qu’une association entre le sport et les paris sportifs soit naturelle et acceptable. Bettman affirmait aussi que l’intégrité de son sport allait en souffrir.



Toutefois, dès que la Cour suprême des États-Unis a décrété la libéralisation des paris sportifs en mai 2018, les mêmes ligues ont rapidement retourné leur veste et sont devenues les plus grandes alliées des casinos et des preneurs d’argent. À compter de ces changements, les publicités encourageant le public à parier sont devenues omniprésentes lors de la diffusion de matchs à la télé et à la radio aux États-Unis.

Les dessous de l’association entre Cuban et Adelson