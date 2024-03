NBA : Victor Wembanyama, déjà le leader des Spurs ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, à seulement 20 ans et en étant encore un rookie, s’impose progressivement comme le leader des San Antonio Spurs. Le Français aspire à être « un leader par l’exemple », et son entraîneur reconnaît qu’il possède les qualités essentielles pour assumer ce rôle au sein de l’équipe.

En plus de progresser sur le terrain, Victor Wembanyama évolue également en tant que leader de son équipe. Après la victoire des San Antonio Spurs sur les Indiana Pacers (117-105) ce dimanche, Gregg Popovich et lui ont répondu aux questions concernant sa place grandissante dans le collectif.

Victor Wembanyama : « Je veux être un leader par l’exemple »

« Je veux avant tout être un leader par l’exemple » , a déclaré Victor Wembanyama en conférence de presse ce dimanche. « Je crois en mes coéquipiers autant qu’ils croient en moi. C’est une relation bénéfique. Nous sommes conscients de ce que nous avons, nous savons où nous voulons aller et nous nous faisons confiance. J’essaie de porter mes coéquipiers vers le haut chaque fois que je le peux. »

Épaté par Victor Wembanyama, il le voit devenir « le visage de la NBA » https://t.co/LYZEkwq8Jz pic.twitter.com/MGju4NbowX — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Gregg Popovich : « Il agit toujours avec classe sur le terrain »

« Nous savons tous qu’il est talentueux […] Mais ce qui est le plus unique chez lui, à son âge, c’est sa maîtrise de soi » , a souligné Gregg Popovich, l’entraîneur de San Antonio. « Il agit toujours avec classe sur le terrain. Ses coéquipiers reconnaissent qu’il est bien plus mûr que son âge ne le laisse supposer, et il le prouve chaque soir. » Une qualité essentielle pour un leader.

« Je n’envoie pas de mauvais message à mes coéquipiers »