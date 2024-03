La stat’ folle qui fait entrer Luka Doncic encore un peu plus dans l’histoire de la NBA

Florian Barré

Pour Luka Doncic, entrer dans l’histoire de la NBA est un exploit anodin. La star des Dallas Mavericks est devenue samedi le premier joueur de l’histoire à décrocher six triple-doubles consécutifs en inscrivant au moins 30 points à chaque fois. Et devinez quoi ? Il a presque réussi à pousser la performance encore plus loin ce lundi soir contre les Chicago Bulls. Le tout en ayant fait plus de la moitié du chemin dès le premier quart-temps.

Samedi, en récoltant 39 points, 10 passes décisives et 10 rebonds lors d’une victoire éclatante 142-124 contre les Detroit Pistons, Luka Doncic a dépassé Russell Westbrook et ses cinq triple-doubles consécutifs à 30 points ou plus. Encore plus fou, il l’a réalisé sur une séquence de cinq triple-doubles consécutifs avec 35 points ou plus. Malheureusement, malgré un nouveau triple-double, le Slovène s’est vu être stoppé dans son élan par les Chicago Bulls.

Un triple-double dès la mi-temps… ou presque !

Avec 27 points, 12 rebonds et 14 assists contre la franchise illinoise, Doncic était à un panier longue distance de pousser le nouveau record de la NBA encore plus loin, ce dans une victoire 127-92 de Dallas. Il aurait pu facilement atteindre cet objectif s’il n’avait pas terminé la partie sur le banc pour se reposer. Par ailleurs, le Slovène a raté de peu un triple-double en première mi-temps avec 15 points, 9 passes décisives et 8 rebonds, lui qui était déjà en 15-6-6 à la fin du premier quart-temps.

Luka Doncic ne porte pas d’attention particulière aux chiffres ?