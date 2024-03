NBA : Un Français reçoit la plus grosse amende de la saison

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La NBA a infligé une amende de 100 000 $ au Français Rudy Gobert ce dimanche. Il s’agit de l’amende la plus élevée pour un joueur depuis le début de la saison, suite à ses récentes critiques envers l’arbitrage. Son comportement envers les arbitres et ses déclarations lors de la conférence de presse de vendredi, après la défaite 113-104 en prolongation face aux Cleveland Cavaliers, ont coûté très cher au pivot des Minnesota Timberwolves.

Rudy Gobert sanctionné pour son geste et ses déclarations

L’amende infligée à Rudy Gobert sanctionne principalement son geste « inapproprié et non professionnel » durant le match. Il avait mimé de l’argent avec ses mains, insinuant que les arbitres étaient corrompus après avoir reçu sa sixième faute. Son geste avait été sanctionné par une faute technique, permettant aux Cavaliers d’égaliser sur la ligne de lancers francs et de gagner en prolongation face à Minnesota.



L’amende sanctionne également les critiques que le Français a formulées après le match, insinuant que l’arbitrage était influencé par les paris sportifs. « Je pense que cela nuit à notre sport » , avait-il déclaré. « Je sais que les paris et tout le reste deviennent de plus en plus importants, mais cela ne devrait pas l’être. »

« C’était une réaction immature »

« Même si c’est la vérité — c’est ce que je crois vraiment —, ce n’était pas le moment pour moi de réagir de cette manière » , avait reconnu Gobert, qui a mené les Timberwolves à la défaite. « Je n’aurais pas dû faire ça. J’ai fait perdre le match à mon équipe, et manifestement, ils avaient hâte de me donner une technique. Ce n’était pas bien. C’était une réaction immature. »

Une amende record pour la saison

Son amende de 100 000 $ est un record pour un joueur non suspendu depuis le début de la saison NBA. Le dernier joueur à avoir atteint un tel montant était James Harden, en août, lorsqu’il a insulté le président des Philadelphia 76ers de « menteur » et s’être écarté de l’équipe.



Bien que les amendes pour critiques envers l’arbitrage soient souvent inférieures à ce montant, la NBA a indiqué dans son communiqué que ses précédentes critiques envers les arbitres ont joué un rôle dans cette amende. Rudy Gobert était présent sur le terrain, ce dimanche, lors de la défaite de Minnesota face aux Los Angeles Lakers de LeBron James.