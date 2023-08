NBA : Incroyable, James Harden insulte le président des 76ers

Florian Barré

Deux jours après qu'il eût été rapporté que les 76ers de Philadelphie avaient mis fin aux négociations commerciales impliquant James Harden, le meneur 10 fois All-Star a violemment taclé le président des 76ers, Daryl Morey. Actuellement en Chine, James Harden a pris la parole lors d’un événement organisé par son équipementier et a fait savoir sa colère, alors qu’il demande depuis des semaines d’être tradé aux Clippers.

Ce samedi, ESPN annonçait la fin du dossier James Harden. En effet, les Sixers ont mis un terme aux discussions concernant le transfert de The Beard , qui veut quitter Philadelphie depuis plusieurs semaines pour rejoindre Russell Westbrook, Kawhi Leonard et Paul George aux Los Angeles Clippers. Une décision que le Barbu devra respecter mais qui ne lui convient pas puisqu’une source proche du joueur a déclaré à Sam Amick de The Athletic que ce dernier reste fermé dans sa position de ne plus vouloir jouer à Philadelphie. Ainsi, Harden ne prévoit pas de se présenter au camp d'entraînement, avant la reprise de la NBA, s'il est toujours avec l'équipe.

NBA : Une ancienne gloire des Spurs reste prudente au sujet de Wembanyama https://t.co/xkImBfQyzG pic.twitter.com/iGyMsv3YJ8 — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Harden fustige son président en public

Mais James Harden ne s’arrête pas là, puisque ce lundi, alors qu’il est en tournée promotionnelle, l’ancien MVP s’est lâché sur son président Daryl Morey : « Daryl Morey est un menteur et je ne ferai jamais partie d'une organisation dont il fait partie. » a balancé The Beard avant de rétorquer face aux caméras de la presse « Permettez-moi de le répéter : Daryl Morey est un menteur et je ne ferai jamais partie d'une organisation dont il fait partie. »

James Harden récidive