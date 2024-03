NBA : Une ancienne star tente désespérément de faire son retour

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Isaiah Thomas, ancienne star des Boston Celtics, n’a pas joué une saison complète en NBA depuis 2017. Cependant, le meneur de 1,75 m n’a pas abandonné l’idée de retrouver un contrat dans la meilleure ligue du monde. À 35 ans, il tente toujours de relancer sa carrière via la G League, la ligue de développement du Championnat nord-américain.

Isaiah Thomas n’a pas joué en NBA depuis la saison 2021-2022. Néanmoins, l’ancien meneur des Celtics, qui a été All-Star à deux reprises lors de son passage à Boston, continue de chercher un contrat dans la ligue. Cette semaine, il a décidé de signer avec les Salt Lake City Stars, l’équipe de G League du Utah Jazz, dans le but de convaincre les franchises du Championnat qu’il est toujours au niveau.

Isaiah Thomas : « Je n’abandonnerai pas »

Isaiah Thomas a été nommé All-Star pour la deuxième fois de sa carrière pendant l’exercice 2016-2017, saison au bout de laquelle il a terminé à la cinquième place du vote pour le titre de MVP. Depuis, il n’a pas joué une saison complète, passant de d'équipe en équipe avec des contrats à court terme — parfois même pour un seul match. Disparu des radars de la NBA depuis 2022, le meneur a décidé de s’engager en G League pour prouver aux franchises qu’il mérite toujours de jouer au plus haut niveau.



« Je suis très reconnaissant pour cette opportunité. Je suis ici pour montrer que je n’ai pas perdu mon niveau » , a déclaré Thomas à la Salt Lake Tribune. « Je n’abandonnerai pas tant que quelqu’un ne m’appellera pas pour me dire d’arrêter. Ça a été ma vie entière. C’est un parcours incroyable et je vais continuer. »

32 points pour son premier match en G League

Pour son premier match avec les Stars, jeudi, Thomas a marqué 32 points (7/23 aux tirs) en 39 minutes de jeu lors de la victoire de son équipe face aux Texas Legends. « C’est ce que je fais. Je marque » , a expliqué le joueur. « Je n’ai donc pas été surpris du tout. J’ai été surpris par tous ces tirs que j’ai ratés » . Danny Ainge, président des Celtics lorsque Thomas jouait à Boston et actuel président du Jazz, était présent dans les tribunes.

Thomas peut-il vraiment faire son retour en NBA ?

Il y a beaucoup de doutes concernant la capacité d’Isaiah Thomas à revenir en NBA. Sa petite taille (1,75 m) a toujours été un problème, surtout en défense, mais encore plus depuis qu’une blessure à la hanche a fait dérailler sa carrière en 2017. Malgré ses talents indéniables en attaque, à 35 ans, son heure semble être passée.



Depuis la free agency 2018, il n’a pas signé de contrat d’une durée de plus d’un an, enchaînant les contrats de 10 jours depuis 2021. Pour lui, ce n’est toutefois pas une raison pour arrêter. Thomas a déclaré qu’il « ne sera pas satisfait » s’il ne fait plus jamais partie d’une équipe NBA et se montre très confiant.