NBA : Un 2x All-Star signe avec une nouvelle équipe

La dernière fois qu’Isaiah Thomas a joué en NBA, c’était au cours de la saison 2021-22 lorsqu'il était un joueur des Charlotte Hornets, des Los Angeles Lakers et des Dallas Mavericks. Agent libre depuis, Shams Charania de The Athletic a annoncé que l’ancienne star des Boston Celtics, signerait avec une équipe de la G League.

Isaiah Thomas, ancien joueur de la NBA durant onze ans, entre 2011 et 2022, reviendra au basket-ball cette saison avec les Salt Lake City Stars, filiale en G League de l'Utah Jazz. Deux fois All-Star avec les Boston Celtics, Thomas a joué pour la dernière fois en NBA sur deux contrats de 10 jours avec les Charlotte Hornets au cours de la saison 2021-22. L'arrière de 35 ans a publié une vidéo sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, avec la légende « SLOW GRIND 🏁 » suite aux nouvelles de Shams Charania de The Athletic.

Un retour en NBA dès 2024 ?

« En quête d'un retour en NBA pour une longue période, Isaiah Thomas, vétéran de 11 ans, rejoint les Salt Lake City Stars, filiale de l'Utah Jazz, G League, selon des sources à The Athletic Stadium. Le double All-Star pourrait être une autre option au poste de meneur sur le marché. » a posté Charania. Le joueur de 35 ans a déjà eu l’occasion de tester la G League en 2021-22 avec le Gold de Grand Rapids, la filiale des Denver Nuggets. En trois matchs avec l'Or cette saison-là, Thomas a récolté en moyenne 41,3 points et a tiré 52,1 % sur le terrain, dont 45,9 % à trois points. Quoi qu’il en soit, si Thomas joue bien en G League, il pourrait être un bon meneur de jeu suppléant à ajouter au roster d'une équipe en lice pour les séries éliminatoires de la NBA 2024.

Une carrière rondement menée

Pour rappel, Thomas a fait ses débuts en NBA le 26 décembre 2011, 60e choix au classement général de la draft NBA 2011. Il a joué 11 saisons en NBA avec 10 équipes : les Sacramento Kings, les Phoenix Suns, les Boston Celtics, les Cleveland Cavaliers, les Los Angeles Lakers, les Denver Nuggets, Wizards de Washington, Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Mavericks de Dallas et les Charlotte Hornets. Ses moyennes en carrière sont de 17,7 points, 2,4 rebonds et 4,8 passes décisives par match tout en tirant à 43,4 % sur le terrain et à 36,2 % à trois points en 550 matchs de saison régulière. Le joueur de 35 ans a également participé à 25 matchs éliminatoires de la NBA et a aidé les Celtics à atteindre la finale de la Conférence Est en 2017.