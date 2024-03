NBA : Holmgren peut-il rattraper Wembanyama dans la course au rookie de l’année ?

Florian Barré

Pendant presque toute la saison NBA, il y a eu une course à deux au sommet entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama pour le titre de rookie de l'année. Les pivots « hybrides » ont été impressionnants toute la saison, en particulier lors des trois matchs où ils se sont affrontés. Lors du dernier match, ce sont Wemby et les Spurs qui ont brillé. Le Français a terminé avec 28 points, 13 rebonds, 7 passes décisives et 5 contres tandis qu’Holmgren a marqué 23 points, 7 rebonds et 5 passes décisives.

Qui sera élu rookie de l’année en NBA ? Au cours de la saison 2023-24, Victor Wembanyama a été en tête du classement ROY dans la plupart des catégories, mais Chet Holmgren a eu plus d'impact en remportant des matchs. Wembanyama mène pour les points, les rebonds, les contres et les interceptions, mais est également n°1 en matière de pertes de balle. Holmgren, quant à lui, a le meilleur pourcentage de tirs de tous les petits nouveaux. Ainsi, la course au titre de « Rookie Of the Year » n'est peut-être pas encore terminée.

NBA : Victor Wembanyama, déjà le leader des Spurs ? https://t.co/uSQqm5QjTg pic.twitter.com/YCDt7lYLwC — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Wembanyama monte encore en puissance

Chaque soir, Wembanyama fait quelque chose qu'aucun autre joueur ne peut faire, et même si les Spurs n'ont remporté que 13 matchs jusqu'à présent cette saison, il est en train de devenir un incontournable. En février, il a récolté en moyenne 21,3 points, 10,7 rebonds, 4,5 passes décisives et 3,9 contres en moins de 28,9 minutes par match. Pour mettre ces chiffres en perspective : lors de la saison recrue de LeBron James, en 2003-04, celui-ci a récolté en moyenne 20,9 points, 5,5 rebonds et 5,5 passes décisives en 39,5 minutes.

Holmgren compte sur un bilan collectif impressionnant