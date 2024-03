NBA : LeBron James surpasse Kobe Bryant, un record inatteignable ?

Après avoir atteint la barre symbolique des 40 000 points en carrière samedi lors de la victoire des Lakers face aux Nuggets (114-124), LeBron James a été élu meilleur joueur de la semaine passée dans la conférence Ouest. C’est la 68e fois de sa carrière que la star de Los Angeles reçoit ce trophée, un record absolu en NBA, loin devant Kobe Bryant.

À 39 ans, LeBron James ne cesse d’écrire l'histoire de la NBA. Samedi dernier, lors de la victoire des Los Angeles Lakers face aux champions en titre, les Denver Nuggets, le King a atteint les 40 000 points en carrière. Une barre symbolique que seul LeBron James a réussi à atteindre, preuve de sa longévité. Comme chaque lundi, la NBA a dévoilé les meilleurs joueurs de la semaine passée et il a une nouvelle fois été récompensé.

En effet, Jaylen Brown (Boston Celtics) a été élu meilleur joueur de la semaine dans la conférence Est, tandis qu’à l’Ouest, c’est LeBron James qui a été plébiscité. Les Lakers ont remporté deux de leurs trois matchs la semaine passée avec un Lebron James à 30,3 points de moyenne (57% aux tirs, 50% à trois points), 4,7 rebonds, 8,7 passes, 1,3 interception et 1 contre. Une récompense dont il est désormais habitué, puisque c’est la 68e fois de sa carrière que le King est nommé meilleur joueur de la semaine, un record absolu en NBA.

