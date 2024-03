LeBron James : un nouveau record légendaire en NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

LeBron James a encore un peu plus marqué la légende ce samedi. Il est devenu le premier joueur à atteindre la barre symbolique des 40 000 points en carrière lors de la défaite des Los Angeles Lakers face aux Denver Nuggets (114-124). « Je vous mentirais si je vous disais que ça ne veut rien dire », a-t-il admis.

Statistiquement, LeBron James est dans une catégorie à part en NBA. Après être devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA un an plus tôt, l’ailier des Los Angeles Lakers est devenu le premier joueur à franchir le seuil des 40 000 points en carrière ce vendredi. Sa longévité et son excellence continuent de le propulser un peu plus haut dans la légende.

Un layup gravé dans l’histoire

LeBron James n’avait besoin que de marquer neuf points pour atteindre le seuil des 40 000 ce samedi. Devant le public de la Crypto.com Arena qui savait donc qu’il allait assister à un moment mémorable, il a réalisé un layup à 10:39 de la fin du deuxième quart-temps qui restera dans l’Histoire. Le jeu a continué pendant une minute avant que Los Angeles ne prenne un temps mort, James quittant alors le terrain avec l’ovation du public tandis que son équipe diffusait une vidéo en son hommage sur le jumbotron.

March 2, 2024 • 40,000 career points (and counting)! #ScoringKING pic.twitter.com/xY9qj3iaB5 — NBA (@NBA) March 3, 2024

L’ailier a terminé la rencontre avec 26 points à 12/20 aux tirs, mais la soirée s’est conclue par une défaite des Lakers face aux Nuggets de Nikola Jokic (114-124). Dans les vestiaires, il a posé avec une feuille de papier sur laquelle était inscrit « 40 000 », en référence à l’iconique photo de Wilt Chamberlain en 1962 après son match à 100 points — performance dont on célébrait ce samedi le 62e anniversaire.

LeBron James : « Est-ce que cela signifie quelque chose ? Bien sûr ! »

« Personne ne l’a jamais fait » , avait noté LeBron James jeudi, anticipant ce moment historique. « Est-ce que c’est le plus grand accomplissement de ma carrière ? Non. Mais est-ce que cela signifie quelque chose ? Bien sûr ! Pourquoi ne serait-ce pas le cas ? »

