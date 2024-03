NBA : Les Celtics écrasent les Warriors et font tomber des records

Florian Barré

Au cours d’une saison déconcertante de facilité, les Boston Celtics ont encore frappé un grand coup ce dimanche soir. Ils ont réalisé une première mi-temps historique contre les Golden State Warriors avant de lâcher un peu de lest pour finalement s’imposer 140-88. Avec cette victoire, ils sont devenus la première équipe de l'histoire de la NBA à remporter trois matchs de saison régulière par 50 points ou plus.

29 points pour Jaylen Brown, 27 pour Jayson Tatum le jour de son 26e anniversaire, 4 pour Stephen Curry… Le match entre les Boston Celtics et les Golden State Warriors a rapidement tourné à la débâcle. Pourtant, les deux équipes se tenaient à 21-21 à 5:47 de la fin du premier quart-temps. Au final, les Boston Celtics ont affiché la troisième plus grande marge de victoire de l'histoire de la franchise, battant les Golden State Warriors fatigués 140-88 dimanche.

Une série choquante !

Payton Pritchard a ajouté 19 points pour les Celtics, qui ont prolongé leur meilleure séquence de victoires de la saison à 11 matchs. Boston menait avec un record de franchise de 44 points à la mi-temps (38-82) et a poussé son avance à 51 au début du troisième quart avant que l'entraîneur Joe Mazzulla ne fasse tourner pour le reste du match. Les recherches d’ Elias Sports Bureau rapportent d’ailleurs que les C’s ont battu leurs adversaires avec une moyenne de 22,1 points au cours de leurs 11 derniers matchs, le meilleur différentiel de points sur une séquence de victoires d'au moins 10 matchs en une seule saison dans l'histoire de la NBA.

« C’est notre heure maintenant »