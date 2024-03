NBA : Victor Wembanyama récompensé pour son mois historique

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama a été nommé Rookie du mois par la NBA pour la deuxième fois consécutive ce lundi. Lauréat de la Conférence Ouest, avec Brandon Miller (Charlotte Hornets) à l’Est, le rookie des San Antonio Spurs montre une nette progression depuis janvier et s’établit comme le grand favori pour le titre de Rookie de l’année.

Victor Wembanyama mène clairement la course au titre de Rookie de l’année. Sa récompense de Rookie du mois de février, devant son rival Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) qui avait remporté les deux premiers trophées de la saison, en est la preuve.

Un mois historique pour Victor Wembanyama

Malgré le bilan des San Antonio Spurs, avec deux victoires et dix défaites en février, Victor Wembanyama et son équipe ont montré des progrès significatifs depuis le début de la saison. Pour preuve, la plupart des statistiques du rookie sont en hausse, avec des moyennes de 21,3 points, 10,7 rebonds, 4,5 passes décisives, 3,9 contres et 2 interceptions en 28,9 minutes par match.



Le Français réalise des performances inédites : il est le premier joueur de l’histoire de la NBA à cumuler des moyennes de 3,5 contres et 40 % de réussite à trois points, avec au moins 5 tentatives de tirs à l’extérieur, sur une série de 12 matches. Ces statistiques démontrent le caractère unique de ses performances ce mois-ci.



Wembanyama : Dans les secrets de sa progression XXL ! Notre correspondant à San Antonio, Benjamin Moubèche, décortique l'évolution supersonique du phénomène français pic.twitter.com/1jsVkubJC1 — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Clair favori au titre de Rookie de l’année