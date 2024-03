NBA : Fiers d’avoir stoppé Victor Wembanyama, les Rockets se félicitent

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, ciblé par la défense des Rockets, a été limité à seulement 13 points ce mardi, lors de la défaite des Spurs (101-103). « Il a fallu y aller un peu fort, mais c’est un excellent travail », a félicité Ime Udoka, l’entraîneur de Houston, en conférence de presse.

Avec Dillon Brooks en « fer de lance », la défense de Houston a réussi à limiter Victor Wembanyama à 13 points (5/12 aux tirs) ce mardi, l’une de ses performances les plus timides de la saison. L’intensité physique des joueurs d’Ime Udoka, qui avaient pour consigne de se concentrer sur le rookie et son coéquipier Devin Vassell, a été la clé de la victoire des Rockets face aux Spurs (101-103).

Ime Udoka : « Il a fallu y aller un peu fort, mais c’était un excellent travail »

Cette saison, peu d’équipes ont réussi à entraver Victor Wembanyama comme l’ont fait les Rockets. Les chiffres de la star des Spurs sont systématiquement plus faibles face à cette équipe, qui lui envoie toujours ses meilleurs défenseurs et multiplie les prises à deux. « L’essentiel était de s’occuper des deux joueurs qui peuvent vraiment vous battre et marquer plus de 30 points » , a expliqué Ime Udoka, faisant référence à Wembanyama et Vassell.



« Je pense que c’était une bonne défense » , a estimé l’ancien disciple de Gregg Popovich à San Antonio. « J’ai apprécié la pression qu’il a exercée sur Wembanyama, en le poussant hors de sa position. Il l’a vraiment tenu en échec pendant la première mi-temps, lui et Vassell n’ont marqué que deux points. Il a fallu y aller un peu fort, mais c’est un excellent travail de l’avoir maintenu à 13 points, et six pour Vassell. Dillon (Brooks) a été le fer de lance de tout ça. »

Dillon Brooks : « Je suis un défenseur polyvalent et je peux le montrer »

« Je vois simplement que je fais quelque chose de bien » , a réagi Dillon Brooks, interrogé au sujet de sa défense sur le Français. L’ailier canadien, parmi les bourreaux des Bleus lors du dernier Mondial, a consacré toute son énergie à suivre l’intérieur de 2,24 m pendant tout le match afin de le freiner. « Je suis content de pouvoir défendre à la fois Victor Wembanyama et Paul George […] Je suis un défenseur polyvalent et je peux le montrer. »

Tre Jones : « Je ne dirais même pas que Dillon Brooks a été le problème »