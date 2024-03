NBA : Impatient d’affronter Victor Wembanyama, il domine les Spurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama est passé à côté de son match, mardi, lors de la défaite des San Antonio Spurs face aux Houston Rockets (101-114). Le Français a été éclipsé par Alperen Sengun, auteur d’un nouveau record en carrière avec 45 points, qui lui a mené la vie dure après avoir entouré ce rendez-vous sur son calendrier.

Victor Wembanyama, incertain avant la rencontre en raison d’une douleur à l’épaule, a eu des difficultés ce mardi face à la défense des Houston Rockets. C’est Alperen Sengun, impatient de le retrouver, qui a volé la vedette au prodige des San Antonio Spurs.

Alperen Sengun motivé par son duel avec Victor Wembanyama

Avec 45 points (record en carrière), 16 rebonds et 5 interceptions, Alperen Sengun a mené les Rockets à la victoire contre les Spurs (101-114). Après le match, il a admis qu’il avait hâte de retrouver Victor Wembanyama, qu’il a attaqué sans pitié dans la raquette. Il a posé de gros problèmes au Français, le poussant à la faute et marquant 17 points dans leurs duels directs.



« Je n’avais pas très bien joué lors de notre dernier match » , a expliqué Sengun, qui a trouvé une motivation dans ces retrouvailles. « Je n’ai pas reçu beaucoup de prises à deux. Ils m’ont juste laissé en un contre un avec Wemby et j’ai fait ce que je sais faire. »

NBA : Holmgren peut-il rattraper Wembanyama dans la course au rookie de l’année ? https://t.co/owqN7D2dVg pic.twitter.com/bwHJPZzbEY — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Le plan anti-Wembanyama des Rockets