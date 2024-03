NBA - Victor Wembanyama : un retour à 100 % dès lundi ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les inquiétudes concernant Victor Wembanyama, qui a manqué les deux derniers matches des San Antonio Spurs à cause d’une blessure à la cheville, se dissipent. Le rookie n’est pas mentionné dans le rapport de blessures de la franchise, et sauf surprise, il devrait retrouver son équipe pour affronter les Golden State Warriors ce lundi.

La blessure à la cheville de Victor Wembanyama, qui l’a empêché de suivre son équipe en Californie pour affronter les Kings et les Warriors, n’est plus une source d’inquiétude. Le rookie des San Antonio Spurs reviendra avec son équipe lundi. Il semble qu’il y ait eu plus de peur que de mal.

Un retour à 100 % prévu pour lundi

Absent à Sacramento jeudi et à Golden State samedi, Victor Wembanyama retrouvera les Spurs à domicile, à en croire le rapport de blessure de la franchise, où son nom n’apparaît pas. Il était resté à San Antonio, pendant que son équipe était en Californie, pour se rétablir. Gregg Popovich, son entraîneur, avait dès le départ annoncé qu’il visait un retour pour le match de lundi contre les Warriors, pour lequel il devrait être à 100 %.

Aucune inquiétude pour la cheville de Victor Wembanyama