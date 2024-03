Sans Victor Wembanyama, les Spurs choquent la NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Sans Victor Wembanyama et Devin Vassell, les deux meilleurs marqueurs de l’équipe, les San Antonio Spurs semblaient aller droit vers une défaite, ce samedi, contre les Golden State Warriors. Cependant, les Texans ont réussi à surprendre Klay Thompson et ses coéquipiers, eux-mêmes privés de Stephen Curry.

Les San Antonio Spurs n’avaient jamais remporté de match sans Victor Wembanyama cette saison. Cependant, malgré son absence et celle de Devin Vassell, ils ont réussi à vaincre les Golden State Warriors (126-113), qui jouaient sans Stephen Curry. Cette victoire a surpris tous les observateurs.

Un record de précision pour les Spurs

À domicile, avec une équipe plus expérimentée et profonde que celle des Spurs, les Warriors apparaissaient comme les clairs favoris ce samedi. Cependant, leur défense n’a pas tenu le coup face au jeu collectif des hommes de Gregg Popovich. San Antonio a enregistré leur meilleur taux de réussite à trois points de la saison (51,5 %) en exploitant les espaces laissés par leurs adversaires.



« Nous avons concédé 28 lancers francs et 17 tirs à trois points. On ne peut pas tout laisser passer » , a regretté Steve Kerr, le coach de Golden State, après la rencontre. « Ils ont eu tout ce qu’ils voulaient toute la nuit. » L’issue est surprenante, surtout en considérant l’absence de Devin Vassell, probablement le meilleur tireur de l’effectif, et de Victor Wembanyama, en grande forme depuis le début de l’année 2024.



Victor Wembanyama disponible pour le match retour ?