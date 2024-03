NBA : Alerte rouge pour les Lakers de LeBron James

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

LeBron James et Anthony Davis, les deux superstars des Los Angeles Lakers, ont rejoint l’infirmerie alors que leur équipe se prépare pour la dernière ligne droite de la saison. C’est une situation préoccupante pour la franchise californienne, qui compte déjà plusieurs blessés, surtout à l’approche des playoffs.

À seulement 17 matches de la fin de la saison régulière, les Lakers sont loin d’être à leur plein potentiel. LeBron James et Anthony Davis se sont récemment ajoutés à la liste des blessés de l’équipe, qui était déjà longue.

Anthony Davis blessé à l’épaule

Lors du dernier quart-temps de la victoire des Lakers contre les Bucks (123-122) vendredi, Anthony Davis s’est blessé à l’épaule gauche. Après avoir été touché par une pénétration de Giannis Antetokounmpo, l’intérieur était visiblement en souffrance sur le banc. « Je ne pouvais pas vraiment bouger [mon épaule] après » , a-t-il admis après le match, avec un bandage autour de l’épaule. « Je vais me faire soigner et je verrai comment je me sens demain. »



Officiellement, la franchise a décrit sa blessure comme une simple douleur à l’épaule. Cependant, compte tenu de sa déclaration et de l’historique des blessures de Davis, cette situation nécessite une attention particulière.



LeBron James : Les Lakers préparent une folie à 165M€ ? https://t.co/pIjkIBs2jB pic.twitter.com/IwZjzJtGRq — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Problèmes récurrents à la cheville pour LeBron James