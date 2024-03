Bronny James à la Draft NBA 2024 ? Son agent fait une grosse annonce

Florian Barré

Si Bronny, fils aîné de LeBron James, se présente effectivement à la draft de la NBA plus tard cette année, sa décision à ce moment précis n’aura pas été basée sur sa position spécifique dans le classement prévisionnel. Le PDG de Klutch Sports, Rich Paul, a déclaré samedi soir à Adrian Wojnarowski d'ESPN que Bronny allait peser son entrée à la draft en fonction de l'intérêt spécifique des différentes franchises.

Le meneur de première année de l'USC, Bronny James, prendra bientôt sa décision pour la draft de la NBA 2024 ; l'intérêt de l'équipe et la situation ayant priorité sur sa position projetée pour l’évènement, a déclaré son agent, Rich Paul, dans une interview avec ESPN . Bronny, le fils aîné de la superstar des Lakers LeBron James, a participé à 20 matchs pour les Trojans cette saison avec une moyenne de 5,3 points, 2,4 passes décisives et 2,8 rebonds par match.

Une stratégie anticipative

« Je n'apprécie pas autant l'entrée d'un jeune joueur à la loterie que son placement dans la bonne équipe et dans la bonne situation de développement », a déclaré Paul, PDG de Klutch Sports et agent des fils de LeBron et de LeBron lui-même. Par ailleurs, la situation idéale pour Bronny pourrait être de rejoindre une équipe pour laquelle son père ne joue pas, malgré l'intérêt qu’a le King à partager le terrain avec son fils en NBA.

Le niveau de Bronny James inquiète