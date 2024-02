LeBron James : son fils non sélectionné en NBA ? Il réagit !

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Bronny, le fils de LeBron James, ne brille pas autant que son père à son âge. ESPN, le média américain de référence, l’a même retiré de ses prédictions pour la draft 2024 pour le replacer dans le « Mock Draft » de l’année suivante, en 2025. L’ailier des Los Angeles Lakers a ainsi réagi à cette nouvelle sur les réseaux sociaux.

LeBron James n’a pas manqué de réagir à la dernière « Mock Draft » d’ ESPN pour 2024, qui n’inclut pas son fils, Bronny. Dans une publication sur X (Twitter), supprimée depuis, l’ailier des Los Angeles Lakers a exprimé son mécontentement.

Bronny James chute dans les prédictions

De retour sur les parquets après un arrêt cardiaque en juillet 2024, Bronny James peine à convaincre les observateurs. Avec une moyenne de 5,5 points par match en NCAA, avec les Trojans d’USC, le fils de LeBron James a disparu de la Mock Draft 2024 d’ ESPN , entre autres médias. Une descente douloureuse pour celui qui figurait encore dans le top 10 des prédictions il y a un an.



Bronny a encore du mal à trouver son rythme à l’échelon universitaire. Il devra faire de grands progrès s’il espère être sélectionné à la draft 2024, ou même à celle de 2025 — où ESPN ne le place pour le moment qu’en 39e position. D’autres joueurs ont réussi à surprendre en NBA malgré des résultats modestes à l’université, cela pourrait aussi être son cas, mais ce genre de scénario reste exceptionnel.

