NBA : Victor Wembanyama déjà de retour en France ?

Ce jeudi soir a eu lieu le NBA Paris Game 2024, accouchant sur une victoire des Cleveland Cavaliers face aux Brooklyn Nets (111-102). Une affiche qui manquait de saveur pour un bon nombre d'observateurs, qui auraient notamment préféré contempler le prodige tricolore Victor Wembanyama. D'après le patron de la NBA, Adam Silver, la venue de Wemby en France l'année prochaine est dans les tuyaux.

Avant même le début du match, le Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets (111-102) de ce jeudi soir était pressenti pour ne pas atteindre les sommets. Malgré une performance XXL de Donovan Mitchell (45 points, 12 rebonds, 6 passes), qui a eu le mérite d'éveiller par moment le public de l'Accor Arena de Paris, cette affiche a en effet manqué d'entrain, tant le suspense a été éteint rapidement. Et pour le grand retour de la NBA en France, beaucoup aurait préféré assister à un grand retour de Victor Wembanyama, véritable phénomène du basket français, sur ses terres.

«Nous travaillons à faire venir les San Antonio Spurs ici»

« Si ça arrive je me sentirais très très chanceux, ce serait vraiment spécial. Ce serait sûrement l’un des matchs les plus intenses, les plus précieux de ma vie si ça se réalise » , avait commenté Wemby après la victoire contre Détroit mercredi (130-108). Mais le rookie tricolore peut déjà commencer à rêver. « Nous ne pouvons pas le confirmer mais nous travaillons à faire venir les San Antonio Spurs ici. Victor nous en a parlé directement. Il aimerait vivre ce match. Nous adorerions l’amener ici avec San Antonio » , a affirmé ce mercredi le patron de la NBA, Adam Silver, lors d’un point presse.

«C'est une très bonne nouvelle d'avoir les Spurs l'année prochaine, en plus pour deux matchs»