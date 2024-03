NBA : En un match, il dépasse trois Hall of Famers sur la liste des meilleurs scoreurs all-time

Florian Barré

Généralement, une fois que l’on atteint le top 40 des meilleurs marqueurs de tous les temps en NBA, on a tendance à ne pas franchir très souvent de nouveaux jalons. En effet, les joueurs dont on parle ont marqué tellement de points et joué si longtemps qu’il faut du temps pour en dépasser un seul. Enfin, en théorie puisque ce mercredi, DeMar DeRozan a réalisé l’impensable.

DeMar DeRozan, star des Chicago Bulls, a participé au match de mercredi soir contre les Indiana Pacers au 35e rang du classement des meilleurs scoreurs de tous les temps avec 23 134 points au total et ce, au cours de ses 15 années passées en NBA. Immédiatement devant lui sur cette liste, au 34e rang, se trouvait Elgin Baylor, avec 23 149 points. L'ancien Bull Dwyane Wade était le suivant avec 23 165 points, et Adrian Dantley arrivait juste après avec 23 177 points. DeRozan avait donc besoin de 44 points pour réussir la passe de trois en une seule nuit. Et devinez quoi ? Il l’a fait !

Une performance à couper le souffle

Deebo a finalement marqué 46 points, 9 rebonds et trois passes à 15/24 aux tirs, dans une victoire difficile contre les Pacers d’Indiana (132-129, après prolongation). Chicago était à un moment mené par 11 points dans le match, mais l'héroïsme de DeRozan a maintenu les Bulls en vie. C’est d’ailleurs lui qui a forcé la prolongation avec un incroyable shoot au buzzer.

Curry n’a qu’à bien se tenir !

Prochain joueur sur la liste ? Un certain Stephen Curry, au 31e rang. Par ailleurs, la blessure du meneur des Golden State Warriors pourrait donner à DeRozan le temps de le rattraper, lui qui possède 122 points de retard pour l’heure. Ensuite, ce sera le top 30 avec Robert Parish en ligne de mire. À noter qu’en fonction de la durée pendant laquelle il joue, DeRozan aura une chance raisonnable de finir dans le top 20 des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA.