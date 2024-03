NBA : Entre Wembanyama et Holmgren, Paul George a fait son choix !

Florian Barré

La star des Los Angeles Clippers, Paul George, a admis qu'il est difficile de choisir entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren pour le titre de rookie de l’année 2023-24 en NBA. Mais s'il devait n'en choisir qu'un, il choisirait l'étoile montante des San Antonio Spurs. Ainsi, « PG-13 » a fait valoir un point intéressant sur la raison pour laquelle le prodige tricolore à un léger avantage dans le duel.

Pendant la majeure partie de la saison, la course pour le rookie de l'année (ROY) a été un va-et-vient entre deux intérieurs polyvalents de plus de 2.16m, Chet Holmgren et Victor Wembanyama. Les deux recrues ont présenté des arguments convaincants pour remporter le prix. Alors que les performances individuelles électrisantes du Français ont généré des critiques élogieuses dans toute la ligue, l'impact d’Holmgren sur la résurgence du Thunder d’OKC lui a valu des éloges importantes.

Un choix cornélien !

En termes de statistiques, Wemby est actuellement en tête pour les points, les rebonds, les passes décisives, les interceptions et les contres. Cependant, Chet a l'avantage en matière de turnovers, offre une meilleure efficacité de tir à la fois sur le terrain et au-delà de l'arc, et a une note plus/moins nettement meilleure. Par conséquent, la décision peut dépendre de la priorité que les électeurs accordent aux statistiques individuelles ou à la réussite globale de l’équipe. Mais ce n'est pas si simple. De son côté Paul George a fait son choix.

« Compte tenu des attentes, il fait du super boulot »