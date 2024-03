NBA : Victor Wembanyama se fait dunker dessus, et réagit brillamment

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama laisse rarement passer les attaquants adverses et il est encore plus rare de le voir se faire dunker dessus. Cependant, Trayce Jackson-Davis a créé une exception ce lundi, lors de la défaite des San Antonio Spurs face aux Golden State Warriors (102-112). « Ça fait partie du jeu », a relativisé le rookie.

Trayce Jackson-Davis a réussi là où beaucoup ont échoué ce lundi en dunkant sur Victor Wembanyama. Malgré une potentielle faute offensive qui ternit la beauté de l’action, celle-ci reste néanmoins spectaculaire. Suite à la défaite des San Antonio Spurs face aux Golden State Warriors (102-112), ce rookie de 20 ans a réagi de manière très mature à ce « poster ».

Il met Victor Wembanyama sur un poster

Trayce Jackson-Davis, l’intérieur de 2,06 m des Warriors, n’a pas posé de problème significatif à Wembanyama au cours du match. Pourtant, à une minute de la fin, en tentant d’attaquer le Français un contre un, le joueur de 24 ans a explosé près du panier pour dunker sur son défenseur de 2,24 m.

TRAYCE JACKSON-DAVIS MY GOODNESS 😱 pic.twitter.com/n6cF5bvDpf — NBA (@NBA) March 12, 2024

Durant l’action, le joueur de Golden State repousse visiblement le bras droit de Victor Wembanyama, l’empêchant de contrer le tir. Malgré cela, aucune faute offensive n’a été sifflée par les arbitres — ce qui est courant en NBA dans ces situations. Au contraire, la faute a été attribuée à Wemby et Jackson-Davis a même obtenu un lancer franc après l’action.

« Ce n’est rien, ça fait partie du jeu »

« Se faire dunker dessus, ce n’est rien. Ça fait partie du jeu » , a relativisé Victor Wembanyama en conférence de presse. « Je dunk sur beaucoup de gens et beaucoup de gens me dunkent dessus aussi. Mais je pense que je contre plus souvent que je me fais dunker dessus, donc c’est positif. »

NBA : Wembanyama déjà en route pour un record hallucinant https://t.co/vQM9W96dDT pic.twitter.com/UHURLBOgwS — le10sport (@le10sport) March 10, 2024